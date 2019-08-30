Путин назвал «нормальное и правильное» количество детей

По мнению президента России Владимира Путина, семья с тремя детьми может считаться нормальной и правильной. Об этом сообщает сайт Кремля.

Российский лидер высказал свое мнение о количестве детей в семьях в ходе встречи с действующим губернатором Мурманской области Андреем Чибисом. Путин, в ответ на высказывание чиновника о низком качестве жизни семей с огромным количеством детей в закрытых военных городах Северного флота, возразил, что три ребенка в семье не является огромным количеством. Он добавил, что это считается правильным.

Глава государства подчеркнул, что особого внимания требует вопрос плохого качества жизни семей с детьми в закрытых городах.

Ранее GazetaSPb сообщала, что Путин и Эрдоган поели мороженого; президент блюдет традицию. Путин выбрал и шоколадное, и сливочное после вопроса продавца о желаемом вкусе.