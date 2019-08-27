Путин и Эрдоган поели мороженого; президент блюдет традицию

Сдача с 5-тысячной купюры президента должна пойти на развитие авиации.

Владимир Путин и Реджеп Эрдоган поели мороженого на авиационно-космическом салоне в Жуковском. Президент РФ покупает лакомство с 2005 года.

Путин выбрал и шоколадное, и сливочное после вопроса продавца о желаемом вкусе, сообщает ТАСС 27 августа. Президент расплатился 5-тысячной купюрой и попросил отдать сдачу Денису Мантурову, главе Минпромторга — средства должны пойти на российские самолеты. Турецкого президента угостили за российский счет как почетного гостя.

Издание ТАСС рассказало, какое мороженое Путин брал в предыдущие посещения МАКС, который проводят каждые 2 года. В 2005 году он выбрал шоколадный и клубничный рожки. В 2007 году у лотка не оказалось продавца. В 2009-мо Путин предпочел Maxibon за 70 рублей. В 2011 году Путин ел мороженое с лидером “Ростехнологий” Чемезовым и вице-премьером Ивановым, причем Иванов задолжал тогда премьеру Путину 60 рублей. Путина не заинтересовало мороженое в 2015 году и в 2017-ом он выбрал пломбир в стаканчике.

Ранее GazetaSPb сообщила, что Путин расстроен медленным ростом доходов россиян.