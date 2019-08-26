Путин расстроен из-за медленного роста доходов россиян

Он потребовал, чтобы ситуацию исправили – реальные доходы населения должна расти быстрее.

Об этом стало известно сегодня, 26 августа. Обо всем сообщается на сайте Кремля. Президент России Владимир Путин выразил обеспокоенность медленным ростом доходов россиян во время совещания по экономическим вопросам.

«Инфляция постепенно приближается к целевому ориентиру, и сейчас она примерно 4,5% в годовом выражении»,

— заявил глава государства, отмечая, что это не делает жизнь россиян лучше – реальные доходы растут медленно.

Путин подчеркнул, что ВВП показывает положительную динамику, но темпы роста экономики оставляют желать лучшего. Они должны быть более устойчивыми и динамичными, считает президент России.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что Путин согласился с россиянами, которые ругают качество первичного звена здравоохранения. Президент считает, что проблему нужно детально проработать и найти эффективные способы их решения.