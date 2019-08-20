Путин согласился с россиянами, которые ругают качество первичного звена здравоохранения

Президент считает, что проблему нужно детально проработать и найти эффективные способы их решения.

Об этом стало известно сегодня, 20 августа. Своим мнением поделился глава России Владимир Путин. Он подтвердил, что качество первичного здравоохранения оставляет желать лучшего. Оно нуждается в модернизации, потому что плохие условия, очереди к врачам и нехватка специалистов не должны быть нормой. Путин отметил, что медицинские работники часто жалуются на высокие нагрузки и низкую зарплату.

На данный момент, заявил президент, чувствуется нехватка 25 тысяч врачей и 135 тысяч среднего медперсонала.

«Значительная часть этих зданий, многие из которых строились еще в советские времена, до сих пор не обновлялась и капитально не ремонтировалась,»

— подчеркнул президент.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что в Кремле прокомментировали переговоры Путина и Макрона.