В Кремле прокомментировали переговоры Путина и Макрона

Их охарактеризовали как насыщенные, конструктивные и доверительные.

Об этом стало известно сегодня, 20 августа. Обо всем сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что переговоры прошли в летней резиденции Эммануэля Макрона и длились более 3,5 часов.

Представитель Кремля подчеркнул, что несмотря на то, что встреча прошла на позитиве, Путин и Макрон согласны не по всем вопросам. Им удалось обсудить все моменты и хорошо то, что глава Франции смог узнать все «от первоисточника» – то есть непосредственно от Путина.

Главной темой встречи стала ситуация в Украине – президенты России и Франции пришли к выводу, что необходимо организовать встречу в нормандском формате. Помимо прочего политики обсудили проблему изменения климата, освоение Арктики и другие темы.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что президент Франции уверен в европейском будущем России.