Президент Франции уверен в европейском будущем России

Макрон: «Мы верим в Европу, которая простирается от Лиссабона до Владивостока».

После встречи двух лидеров в официальной резиденции французских президентов в Брегансоне Эмманюэль Макрон выразил свою уверенность в европейском будущем России. В ходе дипломатической беседы осуждались проблемы лесных пожаров в Сибири, таяние ледников в этом регионе, а также ситуацию в Сирии и Ливии, как сообщает Интерфакс.

Разговор продлился 3,5 часа, а большая его часть прошла в режиме, недоступном прессе. Перед началом переговоров глава Франции тепло поблагодарил Владимира Путина за приезд и отметил, что очень раз возможности разговора.

Макрон отметил важность и знаковость начала ратификации Россией Парижского соглашения по климату.

В свою очередь в Кремле еще до начала встречи выразили свою позицию касательно отношений двух стран, сказав, что они «не так плохи».

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