Пожарные Петербурга и Ленобласти объединились для тушения бани в Можайском

Бвню тушили семь человек. Фото: Baltphoto/Рафаэль Карапетян

Бвню тушили семь человек. Фото: Baltphoto/Рафаэль Карапетян

В поселке Можайский Ломоносовского района Ленобласти в ночь на 31 августа сгорела деревянная баня. Справиться с огнем удалось под утро.

Постройка площадью 30 кв. метров загорелась около четырех утра. Сообщение о возгорании поступило на пульт МЧС в 3:53 по местному времени.

С огнем боролись семь человек и две единицы спецтехники. На месте происшествия работали дежурные смены 134 пожарно-спасательной части Ленобласти и 33 пожарно-спасательной части Петербурга.

«Пожар был ликвидирован в 05:00», — сообщили в Главном управлении МЧС России по Ленобласти.

Сведения о пострадавших не поступали. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в СНТ «Железобетон» Кировского района Ленобласти в ночь на 30 августа горели жилой дом и баня на общей площади 18 кв. метров.