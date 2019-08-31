Пожарные Петербурга и Ленобласти объединились для тушения бани в Можайском

В поселке Можайский Ломоносовского района Ленобласти в ночь на 31 августа сгорела деревянная баня. Справиться с огнем удалось под утро.
Постройка площадью 30 кв. метров загорелась около четырех утра. Сообщение о возгорании поступило на пульт МЧС в 3:53 по местному времени.
С огнем боролись семь человек и две единицы спецтехники. На месте происшествия работали дежурные смены 134 пожарно-спасательной части Ленобласти и 33 пожарно-спасательной части Петербурга.
«Пожар был ликвидирован в 05:00», — сообщили в Главном управлении МЧС России по Ленобласти.
Сведения о пострадавших не поступали. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.
Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в СНТ «Железобетон» Кировского района Ленобласти в ночь на 30 августа горели жилой дом и баня на общей площади 18 кв. метров.