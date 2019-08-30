Ночью в СНТ «Железобетон» загорелись дом и баня

Ночью в СНТ &#171;Железобетон&#187; загорелись дом и баня
Дом и баню потушили за час. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Кировском районе Ленобласти в ночь на 30 августа произошел пожар. В СНТ «Железобетон» вспыхнули жилой дом и баня.

Огонь охватил две постройки на общей площади 18 кв. метров, рассказали в Главном управлении МЧС России по Ленобласти.

Сообщение о возгорании поступило в 3:14 утра. На место происшествия выехала дежурная смена 130 пожарно-спасательной части. Справиться с огнем удалось час спустя. Пожар был ликвидирован в 4:10.

На месте происшествия были задействованы шесть человек и две единицы техники МЧС.

Причина возгорания выясняется. Сведения о пострадавших не поступали. Дознание по пожару ведёт отдел надзорной деятельности и профилактической работы Кировского района Ленобласти, уточнили в спасательном ведомстве.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в поселке Зайцево Выборгского района Ленобласти горел частный дом.

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