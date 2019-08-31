Пожар в Колтушах разгорелся до 3 тысяч «квадратов»

Пожар в Колтушах разгорелся до 3 тысяч &#171;квадратов&#187;
В Колтушах горит ангар. Фото: vk.com/spb_today

Во Всеволожском районе Ленобласти 31 августа загорелся ангар на территории фермерского хозяйства. Площадь пожара достигла 3 тыс. 375 кв. метров.

В деревне старая утром в субботу загорелась постройка. Пожар начался в ангаре размером 100 на 100 метров, где хранились остатки древесины, пишет «Мойка78» со ссылкой на Главное управление МЧС по Ленобласти.

Огонь, как рассказали в ведомстве, перекинулся на стоящее рядом здание. С пламенем борются 50 сотрудников МЧС и 16 пожарных машин.

Сведения о пострадавших не поступали.

О возгорании ранее сообщили местные жители в соцсетях. Очевидцы отмечают, пламя видно издалека.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в поселке Можайский Ломоносовского района Ленобласти ночью 31 августа сгорела баня площадью 30 кв. метров. Справиться с огнем удалось к пяти утра.

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