Сотрудники ГИБДД вышли на дороги Петербурга с ручными радарами

Сотрудники ГИБДД вышли на дороги Петербурга с ручными радарами
Нарушителей ловят с помощью обновленного видеофиксатора. Скриншот: YouTube

Управление ГИБДД по Петербургу и Ленобласти возвращается к использованию ручных радаров на дорогах. Ранее от них решено было отказаться по указу министра внутренних дел Владимира Колокольцева.

В августе сотрудники ГИБДД начали использовать ручные измерители скорости «Бинар». Работа с ними ведется точечно, исходя из аварийности на дорогах. Прибор одновременно измеряет скорость и ведет видеозапись с двух ракурсов — общим планом для обзора и крупным для получения информации о номере.

Тестировать «Бинар» начали на дорогах ,Ленобласти, пишет «Фонтанка» со ссылкой на отдел пропаганды Управление ГИБДД. Выбор участков обусловлен высокой аварийностью из-за превышения скорости.

Отметим, что фиксация нарушения ведется автоматически.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что сотрудники ГИБДД вышли на рейд по борьбе с таксистами-нелегалами в Петербурге.

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