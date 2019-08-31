СПбГУ принял около 3,5 тысяч первокурсников

СПбГУ принял около 3,5 тысяч первокурсников
Церемония посвящение в студенты СПбГУ. Фото: gov.spb.ru

Церемония посвящение в студенты Санкт-Петербургского государственного университета прошла 31 августа. Ряды учебного заведения пополнили 3 тыс. 406 первокурсников.

Из них 419 показали 100-балльные результаты ЕГЭ хотя бы по одному предмету, еще 38 набрали 100 баллов по двум предметам. Средний бал поступивших в этом году составил 92,49, сообщается на сайте администрации Петербурга.

Первокурсники дали клятву университета, а затем приняли участие в традиционной акции «Кораблик надежды». На стрелке Васильевского острова студенты отправили по Неве бумажные кораблики с загаданными желаниями.

Напомним, что в 2024 году СПбГУ отметит 300-летний юбилей.

Ранее GazetaSPB сообщала, что самыми популярными среди абитуриентов СПбГУ специальностями стали «Современное программирование», «Управление персоналом», «Нефтегазовое дело» и «Международная журналистика».

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СПбГУ принял около 3,5 тысяч первокурсников
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