Пассажиров подозревают в убийстве таксиста в Ленобласти

Во Всеволожском районе Ленобласти задержали двух пассажиров такси. Их подозревают в убийстве 56-летнего водителя.

Заявление о пропаже таксиста поступило в правоохранительные органы 27 августа. Несколько дней спустя его нашли мертвым недалеко от деревни Порошкино. На теле мужчины обнаружены колото-резаные ранения в районе шеи, сообщили в Следственном управлении СК РФ по Ленобласти.

По версии следствия, таксист ночью 25 августа принял заказ в поселке Энколово и больше на связь не выходил. Последние, кто его видел — два пассажира 39 и 33 лет. Оба мужчины задержаны по подозрению в убийстве.

Решается вопрос об избрании меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее GazetaSPb сообщала, что жителя Тосненского района Ленобласти избили и ограбили. Мужчина утверждает, что это сделали его собутыльники.