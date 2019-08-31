Пассажиров подозревают в убийстве таксиста в Ленобласти

Пассажиров подозревают в убийстве таксиста в Ленобласти
В Ленобласти убили таксиста. Фото: pixabay.com

Во Всеволожском районе Ленобласти задержали двух пассажиров такси. Их подозревают в убийстве 56-летнего водителя.

Заявление о пропаже таксиста поступило в правоохранительные органы 27 августа. Несколько дней спустя его нашли мертвым недалеко от деревни Порошкино. На теле мужчины обнаружены колото-резаные ранения в районе шеи, сообщили в Следственном управлении СК РФ по Ленобласти.

По версии следствия, таксист ночью 25 августа принял заказ в поселке Энколово и больше на связь не выходил. Последние, кто его видел — два пассажира 39 и 33 лет. Оба мужчины задержаны по подозрению в убийстве.

Решается вопрос об избрании меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее GazetaSPb сообщала, что жителя Тосненского района Ленобласти избили и ограбили. Мужчина утверждает, что это сделали его собутыльники.

Всеволожский район ленобласть такси таксист убийство
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В пассажирских рейсах США отныне летают пони и кенгуру
Лекарства уходят в он-лайн
Подросток из Германии попал в Книгу рекордов Гиннесса с 57-размером ноги
Блогер Варламов назвал Петербург плохой версией Риги
Польша поддержит санкции против РФ — а Зеленский похоронит поляков, ...
Пассажиров подозревают в убийстве таксиста в Ленобласти
На стадионе в США произошла стрельба, пострадали 10 подростков
Тарантино продолжает завоёвывать Россию — 1,5 млрд не предел