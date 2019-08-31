Частный вертолет упал в реку Клязьма

Частный вертолет упал в реку Клязьма
Клязьменское водохранилище. Фото: Википедия

В подмосковном Долгопрудном в реке Клязьма 31 августа затонул двухместный частный вертолет. В водоем он упал, зацепившись за линии электропередач.

Останки вертолета обнаружили в Клязьминском водохранилище, пишет «РИА Новости» со ссылкой на представителей МЧС. На месте происшествия найдены оборванные провода.

Полет вертолета, по данным спасательного ведомства, не был санкционирован. Кто находился внутри воздушного судна, пока неизвестно. Информация о пострадавших или погибших не поступала.

Поисками возможных пропавших занимаются водолазы. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Расследованием его занимается следственный комитет на транспорте.

Ранее GazetaSPB сообщала о том, что на Майорке в Испании пассажирский самолет столкнулся с вертолетом. В результате крушения погибли пять человек.

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