Матвиенко высказалась насчет идеи введения туристического сбора в Петербурге

Валентина Матвиенко. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин
Валентина Матвиенко Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко положительно высказалась об идее туристического сбора в Петербурге и поставила в приоритете сохранении истории и культуры города.

В субботу, 31 августа, Матвиенко заявила, что считает правильной идею введения туристического сбора в Северной столице. По ее словам, которые приводит ТАСС, подобная практика проводится по всему миру и является правильной. Она отметила, что вырученные деньги должны будут тратиться исключительно на сохранение и реставрацию объектов культурного и исторического наследия.

Матвиенко подчеркнула, что особое внимание необходимо уделить фасадам исторических зданий, обновление которых должно происходить раз в 5-7 лет.

Ранее GazetaSPb сообщала, что Матвиенко назвала качества губернатора Петербурга. Среди необходимых качеств губернатора Петербурга — управленческий опыт, умение принимать решение и отсутствие страха перед трудностями, считает Матвиенко.

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Матвиенко высказалась насчет идеи введения туристического сбора в Петербурге
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