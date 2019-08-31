Матвиенко назвала качества губернатора Петербурга

Валентина Матвиенко. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин
Валентина Матвиенко Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Председатель Совета Федерации и бывший губернатор Петербурга Валентина Матвиенко рассказала, каким по её мнению должен быть глава города.

Среди необходимых качеств губернатора Петербурга — управленческий опыт, умение принимать решение и отсутствие страха перед трудностями, считает Матвиенко.

«Еще должна быть воля, ведь можно не принимать решения — так проще, но без движения вперед, город застынет», — приводит слова Матвиенко ТАСС.

Спикер Совфеда также подчеркнула, что губернатор должен знать и любить город.

Напомним, 8 сентября в Петербурге пройдут выборы губернатора. На пост главы города претендуют Михаил Амосов («Гражданская платформа»), Александр Беглов (самовыдвиженец) и Надежда Тихонова («Справедливая Россия»).

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в аэропорту Пулково оборудуют избирательный участок. Таким образом пассажиры и сотрудники аэропорта смогут проголосовать.

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