В Пулково оборудуют избирательный участок на выборах губернатора

Пассажиры аэропорта Пулково смогут проголосовать на выборах губернатора Петербурга 8 сентября. В терминале будет работать временный избирательный участок.

Избирательный участок разместят на первом этаже пассажирского терминала в помещении 1235, сообщили в ООО «Воздушные ворота Северной столицы». Работать он будет с 8 утра до 8 вечера.

Для того, чтобы отдать голос на участке в Пулково, горожане должны оформить заявление о голосовании по месту нахождения. Обязательные условия — наличие регистрации в Петербурге и достижение совершеннолетнего возраста.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что для выборов губернатора Петербурга будет напечатано 3 млн 817 тыс. 929 экземпляров. Из них 948 тыс. 500 бюллетеней предназначены для избирательных участков, оборудованных КОИБами — техническими средствами подсчета голосов.