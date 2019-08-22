Более 3,8 млн бюллетеней напечатают для выборов губернатора Петербурга

Представители Петербургской избирательной комиссии посетили типографию, где ведется печать бюллетеней для выборов губернатора города.
«Цель посещения — осуществление контроля качества изготовления избирательных бюллетеней», — уточнили в ГИК.
Бюллетени печатаются на белой офсетной бумаге в формате А4. Всего будет изготовлено 3 млн 817 тыс. 929 экземпляров. Из них 948 тыс. 500 бюллетеней будет напечатано для избирательных участков, оборудованных КОИБами — техническими средствами подсчета голосов.
Для защиты от подделки на обратную сторону бюллетеней нанесут нерегулярную тангирную сетку краской зеленого цвета.
Имена кандидатов в бюллетенях будут расположены в алфавитном порядке.
Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, сколько кандидаты в губернаторы Петербурга потратили на избирательную компанию.