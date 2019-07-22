Сколько кандидаты потратили на избирательную кампанию

Сколько кандидаты потратили на избирательную кампанию
Претенденты на главный городской пост отчитались о предвыборных тратах. Фото: pixabay.com

По данным Горизбиркома, врио губернатора Петербурга Александр Беглов за 1,5 месяца потратил на избирательную кампанию 5,3 млн рублей.

На сбор подписей за Беглова у 162 муниципальных депутатов и 350 тыс. горожан было израсходовано 293,2 тыс. рублей. По официальным данным, все сборщики подписей работали на общественных началах, без оплаты.

Режиссер и коммунист Владимир Бортко потратил на избирательную кампанию немногим больше — 5,6 млн рублей, на сбор подписей у него ушло 300 тыс. рублей. Зарегистрированные на выборах кандидаты Надежда Тихонова и Михаил Амосов потратили на сбор подписей по 250 тыс. рублей каждый. Избирательная кампания в целом обошлась Тихоновой в 1,5 млн рублей, Амосову — в 272,5 тыс. рублей.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что застройка Муринского парка, по мнению Беглова, должна быть согласована с местными жителями

александр беглов владимир бортко выборы избирательная комисия михаил амосов надежда тихонова
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Беглов призвал качественно строить станции метро и не гнаться за сроками
Из Петербурга во Вьетнам не выпустили куриные ноги и крылья
ФСБ задержало беглеца на границе с Финляндией
Экс-глава МО «Смольнинское» получила 2 года условно
Сколько кандидаты потратили на избирательную кампанию
В Ленобласти обнаружено крупное захоронение красноармейцев
Экс-глава «Теплосети СПб» перешел на работу в ГУП «ТЭК»
Петербургские автозаводы увеличили производство легковых машин