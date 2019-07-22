Беглов заявил, что застройка Муринского парка должна быть согласована с местными жителями

В Муринском парке продолжится строительство нового спорткомплекса "Анна Нова" только после того, как будет разработана концепция проекта. Фото: wikipedia.org

В Муринском парке продолжится строительство нового спорткомплекса "Анна Нова" только после того, как будет разработана концепция проекта. Фото: wikipedia.org

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов заявил, что проект застройки Муринского парка должен быть согласован с местными жителями.

В Муринском парке продолжится строительство нового спорткомплекса «Анна Нова» только после того, как будет разработана концепция проекта. Ее, в свою очередь, должны будут одобрить местные жители. В том случае, если большинство выскажется против концепции спорткомплекса, строительство остановится. Об этом рассказал врио губернатора Петербурга на совещании правительства.

Также Беглов назвал Санкт-Петербург промышленным городом и отметил, что расширение зеленых зон является одной из главных задач властей Петербурга. Каждый строительный проект должен идти наряду с концепцией благоустройства зеленых зон. В случае, если данная концепция не будет одобрена местными жителями, то проект не может быть реализован. Документ будет разрабатывать сам застройщик, либо Смольный.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что за сохранение Муринского парка собрано почти 4 тысячи подписей.