За сохранение Муринского парка собрано почти 4 тысячи подписей

Подписи продолжают собирать. Фото: ВК
Подписи продолжают собирать. Фото: ВК

Жители Калининского района Санкт-Петербурга активно протестуют сотрительству нового спортивного объекта на территории Муринского парка.

Активистам удалось собрать уже почти 4 тысячи подписей для защиты Муринского парка. Вчера, 2 июля, соответствующий пакет документов был передан в администрацию временно исполняющего обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, сообщается в группе движения «Зеленая коалиция Петербурга» в социальной сети «ВКонтакте».

Жители района требуют перенести строительство нового спортивного объекта в другое место. Они просят не лишать их березовой рощи, детской горки и общедоступной зоны, где они могут заниматься спортом на бесплатной основе.

В Муринском парке намечается строительство спортивного комплекса «Новая Арена» на участке площадью в 1,8 га. Стадион предполагает проведение занятий по пляжному футболу.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Петербурге оборудовано 24 пляжа.

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