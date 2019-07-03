За сохранение Муринского парка собрано почти 4 тысячи подписей

Жители Калининского района Санкт-Петербурга активно протестуют сотрительству нового спортивного объекта на территории Муринского парка.

Активистам удалось собрать уже почти 4 тысячи подписей для защиты Муринского парка. Вчера, 2 июля, соответствующий пакет документов был передан в администрацию временно исполняющего обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, сообщается в группе движения «Зеленая коалиция Петербурга» в социальной сети «ВКонтакте».

Жители района требуют перенести строительство нового спортивного объекта в другое место. Они просят не лишать их березовой рощи, детской горки и общедоступной зоны, где они могут заниматься спортом на бесплатной основе.

В Муринском парке намечается строительство спортивного комплекса «Новая Арена» на участке площадью в 1,8 га. Стадион предполагает проведение занятий по пляжному футболу.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Петербурге оборудовано 24 пляжа.