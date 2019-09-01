На Московском шоссе полыхало Volvo

В Пушкинском районе Петербурга потушили автомобиль Volvo. С огнем боролись девять человек личного состава МЧС и две единицы техники.

Полыхающую машина заметили вечером 31 августа недалеко от дома №231, корпус 2, литера А по Московскому шоссе. Сообщение о возгорании поступило на пульт спасателей в 21:05.

К моменту, когда пожарные прибыли на место происшествия, у авто обгорела обшивка кабины. Пострадал ли кузов, не уточняется. Сведения о пострадавших также не поступали.

«В 21:27 пожар локализован», — доложили в Главном управлении МЧС России по Петербургу.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о задымлении в квартире на проспекте Косыгина. Причиной его оказался брошенный в мусорное ведро окурок. Во время ликвидации пожара правоохранители обнаружили наркоплантацию — девять горшков с наркотическим растением и около 400 граммов готового наркотика.