Петербурженке изрезали ладони и украли у неё деньги и телефон

Петербурженке изрезали ладони и украли у неё деньги и телефон
Злоумышленник порезал ладони женщины. Фото: pixabay.com

В полицию Невского района обратилась 33-летняя жительница Петербурга. Женщина утверждает, что на неё напал неизвестный с острым предметом.

Злоумышленник под угрозой забрал у петербурженки мобильный телефон, деньги и банковские карты. А затем скрылся.

На руках женщины он оставил порезы. После встречи с неизвестным ей потребовалась госпитализация. В больнице медики осмотрели ладони пострадавшей и оказали ей медицинскую помощь.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «разбой». Правоохранители разыскивают злоумышленника.

«В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего», — сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Луге мужчины выстрелил в подростка из травматического пистолета.

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