В Луге мужчина выстрелил в подростка из травмата

Полиция Лужского района Ленобласти проводит проверку по факту травмирования подростка. Мальчик утверждает, что в него стреляли из травматического пистолета.

Пятнадцатилетний подросток самостоятельно обратился в больницу. На теле у него медики обнаружили травмы различного рода, после чего сообщили в полицию о произошедшем.

Со слов мальчика, в него в ходе словесного конфликта выстрелил мужчина из травматического пистолета. Кем он приходится подростку, не уточняется. Инцидент произошел в городе Луга у одного из домов по проспекту Кирова.

Мальчик после помощи медиков был отпущен домой в удовлетворительном состоянии. Полиция выясняет обстоятельства произошедшего. Проводится проверка.

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