В Петергофе неизвестный с модной стрижкой изнасиловал мойщицу машин

В Петергофе неизвестный с модной стрижкой изнасиловал мойщицу машин
В полицию о случившимся сообщил таксист, подвозивший женщину. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Петродворцовом районе Петербурга неизвестный мужчина изнасиловал 39-летнюю женщину, работающую в автомойке. Среди особых примет подозреваемого — модная прическа с выбритыми висками.

В полицию о произошедшем сообщил водитель такси. Мужчина подвозил петербурженку после того, как она встретилась с насильником. Женщина рассказала таксисту о том, что в парке у Ропшинского шоссе утром 31 августа над ней надругался неизвестный, пишет «Фонтанка».

Неравнодушный таксист заявил о произошедшем в правоохранительные органы. Полиция разыскивает молодого светловолосого мужчину. В момент совершения преступления он был одет в красную ветровку и синие джинсы.

Женщину госпитализировали в Николаевскую больницу. На теле её обнаружены следы изнасилования. Состояние петербурженки врачи оценивают как средней тяжести.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Красносельском районе изнасиловали и ограбили 21-летнюю девушку.

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В Петергофе неизвестный с модной стрижкой изнасиловал мойщицу машин
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