Девушка рассказала полиции, что ее парня подстрелили на Черкасова

Двое мужчин подрались в Калининском районе Петербурга в последний день лета.

Неизвестный выстрелил в молодого петербуржца на улице Черкасова. Полиция узнала о происшествии от девушки пострадавшего.

Конфликт в Калининском районе Петербурге произошел в последний день лета 31 августа, сообщили GazetaSPb, которая входит в Медиасиндикат, в ГУ МВД Санкт-Петербурга и Ленобласти 1 сентября. Девушка рассказала, что двое мужчин начали обмениваться оскорблениями, конфликт перерос в драку, затем неизвестный достал травматический пистолет и выстрелил в обидчика.

Пистолет нашли на месте происшествия. Молодого человека уже доставили в больницу, за ним ухаживают врачи. Полицейские Петербурга ищут злоумышленника.

Ранее GazetaSPb сообщила, что пять человек погибли после массовой стрельбы в Техасе.