Пять человек погибли после массовой стрельбы в Техасе

Мужчина был застрелен во время перестрелки со стражами порядка. Фото: pixabay

Мужчина был застрелен во время перестрелки со стражами порядка. Фото: pixabay

В американском городе Одесса (штат Техас) неизвестный открыл стрельбу по местным жителям. Жертвами стрельбы стали не менее пяти человек, еще 24 получили ранения. Стрелок убит.

По данным СМИ, все случилось после того, как правоохранители остановили автомобиль стрелка для обычной проверки. После чего автомобилист открыл огонь из винтовки, захватил грузовик, на котором предпринял попытку скрыться.

Изначально полиция предполагала, что стрелков было двое и они передвигались на двух авто. Однако позже выяснилось, что мужчина стрелял в одиночку.

Мотивы стрелка остаются неизвестными. Он был застрелен во время перестрелки со стражами порядка.

Ранее GazetaSPb сообщала, что 31 августа на стадионе в США произошла стрельба, пострадали 10 подростков. После школьного матча по футболу на стадионе в городе Мобил (штат Алабама) произошла стрельба, пострадали не менее 10 подростков возрасте от 15 до 18 лет.