На стадионе в США произошла стрельба, пострадали 10 подростков

После школьного матча по футболу на стадионе в городе Мобил (штат Алабама) произошла стрельба, пострадали не менее 10 подростков возрасте от 15 до 18 лет.

В результате стрельбы на стадионе Лэдд-Пибл в городе Мобил погибли два человека и еще десять пострадали. Все пострадавшие — подростки в возрасте от 15 до 18 лет.

Согласно данным издания The Sun, всех получивших травмы подростков экстренно госпитализировали в медучреждения. Пять человек находятся в критическом состоянии.

Неизвестные открыли стрельбу после окончания матча двух школьных команд по футболу. Местные правоохранительные органы задержали двоих подозреваемых для допроса. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее GazetaSPb сообщала, что в США второй массовый расстрел за сутки: в Огайо убиты 9 человек.