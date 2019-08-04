В США второй массовый расстрел за сутки: в Огайо убиты 9 человек

В США второй массовый расстрел за сутки: в Огайо убиты 9 человек
Полиция прибыла на место стрельбы в Огайо. Фото: кадр с youtube

Второй случай стрельбы в США за сутки произошел в городе Дейтон в штате Огайо. Стрелок открыл огонь из автоматической винтовки на одной из улиц, 9 человек погибли, еще 16 ранены.

Сам нападавший также погиб, сообщила местная полиция. Свидетели говорят о 40-50 произведенных выстрелах у входа в местный бар. На месте ЧП работают сотрудники ФБР.

Ранее в результате нападения на торговый центр Walmart в Эль-Пасо, штат Техас, погибли 20 и ранены 26 человек. Стрелявший 21-летний белый американец Патрик Крузиос задержан. В Twitter он заявлял, что мигранты подрывают культурные и экономические устои Соединенных Штатов.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Техасе мужчина расстрелял 19 человек

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