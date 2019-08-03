В Техасе мужчина расстрелял 19 человек

Трагедия произошла в торговом центре. Что заставило молодого человека взять в руки оружие – не удалось выяснить.

Все случилось в субботу на территории торгового центра Cielo Vista в Эль-Пасо (штат Техас). Мужчина, которому на вид около 20 лет, начал стрелять по посетителям магазинов. От его рук уже скончались 19 человек, некоторые пострадавшие еще борются за свои жизни. По подозрению в преступлении уже пойман белый мужчина, сообщает телекомпания NBC, ссылаясь на источники в правоохранительных органах. Сейчас полицейские пытаются разобраться в обстоятельствах инцидента – мотив преступника не ясен.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что на фуд-фестивале в Калифорнии прогремела стрельба. По предварительным данным, на мероприятии стрелял молодой человек. Также некоторые очевидцы уверяют, что виноваты во всем два мужчины, а не один. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства дела и пытаются найти причастных к стрельбе.