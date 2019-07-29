На фуд-фестивале в Калифорнии прогремела стрельба

В происшествии пострадали 12 человек, погибли трое.

Об этом стало известно сегодня, 29 июля. Обо всем сообщает Associated Press, ссылаясь на официальные данные. Мэр города Гилрое, в котором проходил фестиваль, подтвердил информацию о пострадавших и погибших.

По предварительным данным, на мероприятии стрелял молодой человек, которому на вид около 20 лет. Также некоторые очевидцы уверяют, что виновато во всем два мужчины, а не один. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства дела и пытаются найти причастных к стрельбе.

Дональд Трамп, комментируя инцидент, заверил, что на месте работают полицейские, которые обязательно поймают убийц. Он призвал американцев беречь себя.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что застреленного чемпиона по кикбоксингу нашли в Мойке. Тело в реке заметили прохожие около шести часов вечера. После того, как мужчину вытащили из воды водолазы, стало ясно, что мужчина умер не от утопления, а от выстрела в голову.