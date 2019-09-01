Запах пороха и выстрелы на юго-западе напугали петербуржцев

Запах пороха и выстрелы на юго-западе напугали петербуржцев
На видео можно разглядеть небольшое облачко дыма на горизонте. Фото: скриншот VK

В Красносельском районе Петербурга провели реконструкцию в честь 80-летия начала Второй Мировой.

Реконструкция в честь дня начала Второй Мировой войны напугала жителей Красносельского района Санкт-Петербурга. Жители комплекса “Балтийская жемчужина” забеспокоились, услышав автоматные очереди и ощутив запах пороха.

Запись с одного из верхний этажей дома комплекса появилась в группе “ДТП и ЧП Санкт-Петербург Неизданное” 1 сентября. На видео можно разглядеть небольшое облачко дыма на горизонте, услышать гудение самолетов и отдаленные выстрелы.

Вторая Мировая война началась 1 сентября с нападения Германии на Польшу в 1939 году. В этом году ей исполняется 80 лет. В Польше не стали приглашать Россию на годовщину события и даже объяснили почему, о чем GazetaSPb ранее сообщила.

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