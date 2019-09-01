Польша объяснила, почему не пригласила Россию на годовщину Второй мировой

Заместитель министра иностранных дел Польши Шимоль Шинковский вель Сенк объяснил, почему Россия не получила приглашения на мероприятия, посвященные годовщине начала Второй мировой войны.

Причиной этого, по словам замглавы польского МИД, стало то, что Россия, якобы, не заинтересована в том, чтобы отмечать годовщину ВОВ в соответствии с исторической правдой.

«Также сложно закрывать глаза на сегодняшнее отношение РФ. Мы хотим отметить эту трагическую годовщину в духе исторической правды. Россия, что подтверждается в последние дни, в этом не заинтересована», — приводит его слова издание Radio Mariya.

Основные мероприятия, посвященные годовщине, пройдут в Варшаве 1 сентября. Приглашения получили страны НАТО, ЕС и Восточного партнерства.

Напомним, польские власти заявили, что Россия не приглашена из-за того, что 1 сентября 1939 года она еще не участвовала во Второй мировой. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на это подчеркнул, что любые мероприятия, посвященные годовщинам ВОВ или Второй мировой войны, не могут считаться полноценными без участия России.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп отменил визит в Польшу.