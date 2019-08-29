Трамп не поедет в Польшу, где должен был встретиться с Зеленским

Трамп не поедет в Польшу, где должен был встретиться с Зеленским
Трамп не поедет в Польшу. Фото: pixabay.com

Глава Америки сослался на ураган, приближающийся к западному побережью страны.

Об этом стало известно 29 августа. Обо всем сообщают РИА Новости, ссылаясь на собственные источники. В Польшу президента Америки Дональда Трампа звали на мероприятия в честь 80-й годовщины начала Второй мировой войны. Вместо себя он решил направить вице-президента Майка Пенса, чтобы самому сконцентрировать внимание на проблеме.

Получается, что Дональда Трампа не будет в Польше, где он должен был встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. О своем намерении политик уже сообщил польскому президенту по телефону. Он пообещал приехать, но в другой раз.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что Порошенко уличили в намерении устроить Майдан. Бывший глава страны, по словам чиновницы, планирует переворот. Именно поэтому на посту министра внутренних дел решили оставить Арсена Авакова.

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