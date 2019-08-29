Порошенко уличили в намерении устроить Майдан

Журналисты сфотографировали сообщения и опубликовали их.

Об этом стало известно сегодня, 29 августа. Снимками поделились журналисты украинского «Страна.ua». Депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Лиза Богуцкая переписывалась с кем-то об экс-президенте Украины Петре Порошенко. Бывший глава страны, по словам чиновницы, планирует переворот. Именно поэтому на посту министра внутренних дел решили оставить Арсена Авакова.

«Он ждет, что мы отправим Авакова в отставку, чтобы сразу начать»,

— написала Богуцкая. Она отметила, что не очень довольна таким решением, но по-другому нельзя.

Бывший советник Петра Порошенко заверил, что все это – лишь слухи. Ему показалось смешным, что экс-президент якобы хочет устроить «путч» не в начале года, а только в декабре.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что супруга Порошенко выделила 23 млн рублей на комедию о войне в Донбассе.