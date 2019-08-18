Супруга Порошенко выделила 23 млн рублей на комедию о войне в Донбассе

Супруга экс-президента Украины Петра Порошенко — Марина, выделила 8,9 млн гривен (почти 23 млн рублей) на комедию про Донбасс.

Украинский культурный фонд, во главе которого стоит Марина Порошенко, выделили почти 9 млн гривен на съемки комедии о войне в Донбассе»Котик с горящими глазами» режиссера Владимира Тихого. Об этом сообщает «Страна.ua».

Анонс фильма гласит, что новая комедия поможет жителям Украины «избавиться от травм войны, приобрести новые измерения героики». Согласно анонсу, данная кинокартина очень важна для страны, поскольку украинцы, несмотря на многочисленные трудности, «остановили военную агрессию гораздо более мощного коварного врага».

Комедия выйдет на экраны кинотеатров в октябре 2019 года.

Помимо этого, согласно данным СМИ, благодаря выделенному гранту за конкурс «Госкино», по которому создателям фильма выделят еще 7,4 млн гривен (около 19 млн рублей), в общей сумме бюджет фильма составит 16 млн гривен (примерно 42,5 млн рублей).

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Квентин Тарантино рассказал о своем последнем фильме.