Квентин Тарантино рассказал о своем последнем фильме

Квентин Тарантино рассказал о своем последнем фильме
Фото: Gage Skidmore/ Flickr

Голливудский режиссер Квентин Тарантино рассказал журналистам на пресс-конференции в Москве, каким будет его последний фильм.

«Я раньше говорил, что хочу сделать десять фильмов. «Однажды в… Голливуде» — это мой предпоследний фильм. Я пока не знаю, что будет в последнем. Но я хочу сделать огромный фильм, который станет антологией всех предыдущих фильмов», — слова режиссера приводит РИА Новости.

Тарантино также поделился, что будучи ребенком он довольно часто пересматривал советский фильм «Человек-амфибия», снятый в 1961 году студией «Ленфильм» по одноименному роману Александра Беляева. Режиссер добавил, что тогда он не знал, что фильм снят в СССР.

Раннее министр культуры Владимир Мединский провел экскурсию по Московскому Кремлю специально для Тарантино. Кроме того, Мединский вручил ему в качестве подарка сборник стихотворений Пастернака.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Мединский провел Тарантино экскурсию по Кремлю.

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