Мединский провел Тарантино экскурсию по Кремлю

Во вторник вечером, 6 августа, министр культуры России Владимир Мединский встретился с известным американским режиссером Квентином Тарантино.

Министр показал гостю Кремль. Об этом Мединский рассказал в своем Instagram. Он провел Тарантино на внутреннюю территорию Кремля, показал режиссеру Царь-колокол и Царь-пушку. После этого они проследовали в Большой Кремлевский дворец, чтобы ознакомиться с убранством Георгиевского зала.

Известно, что Тарантино приехал в Россию для того, чтобы лично поприсутствовать на премьере фильма «Однажды… в Голливуде». Показ фильма назначен на среду, 7 августа. Действия картины проходят в 1969 году. Главные роли в фильме исполнили легендарные актеры Леонардо ДиКаприо и Брэд Питт.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что предприниматель из Петербурга совершил кругосветное путешествие за 37 дней.