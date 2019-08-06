Предприниматель из Петербурга совершил кругосветное путешествие за 37 дней

Петербургский бизнесмен Ян Зингер закончил свое кругосветное путешествие, которое длилось всего 37 дней. За это время он успел обогнуть весь земной шар на трицикле.
Путешественник передвигался на трехколёсном спорткаре в одиночку. В среднем, за один день Ян Зингер проезжал на трицикле не менее одной тысячи километров для установления рекорда.
На протяжении года петербуржец проводил подготовку к удивительному событию. Свое путешествие Зингер начал из Санкт-Петербурга 15 июня. Он побывал в Канаде, США, Европе и проехал всю Россию.
Сейчас он намерен зарегистрировать своё достижение в Книге рекордов Гиннесса. На данный момент Зингер ещё собирает необходимые для этого документы.
Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Ленобласти досрочно починили участок трассы «Санкт-Петербург – Ручьи».