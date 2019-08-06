Предприниматель из Петербурга совершил кругосветное путешествие за 37 дней

Предприниматель из Петербурга совершил кругосветное путешествие за 37 дней
Ян Зингер провел 37 дней в пути. Фото: Pixabay

Петербургский бизнесмен Ян Зингер закончил свое кругосветное путешествие, которое длилось всего 37 дней. За это время он успел обогнуть весь земной шар на трицикле.

Путешественник передвигался на трехколёсном спорткаре в одиночку. В среднем, за один день Ян Зингер проезжал на трицикле не менее одной тысячи километров для установления рекорда.

На протяжении года петербуржец проводил подготовку к удивительному событию. Свое путешествие Зингер начал из Санкт-Петербурга 15 июня. Он побывал в Канаде, США, Европе и проехал всю Россию.

Сейчас он намерен зарегистрировать своё достижение в Книге рекордов Гиннесса. На данный момент Зингер ещё собирает необходимые для этого документы.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Ленобласти досрочно починили участок трассы «Санкт-Петербург – Ручьи».

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