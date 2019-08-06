В Ленобласти досрочно починили участок трассы «Санкт-Петербург – Ручьи»

В Ленобласти досрочно починили участок трассы &#171;Санкт-Петербург – Ручьи&#187;
Фото: Pixabay

Работы выполнили с опережением на месяц.

Об этом стало известно сегодня, 6 августа. Обо всем Gazeta.SPb сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Ленинградской области. В сообщении сказано, что региональная трасса является основным путем проезда к Сосновому Бору, так что местные жители теперь будут ездить по обновленному покрытию.

Уточняется, что рабочие отремонтировали почти 20 километров дороги. Они также укрепили обочины, уложили два слоя нового асфальтобетона и нанесли разметку.

«Стоимость работ составила 150 млн рублей, выделенных Ленинградской области из федерального бюджета. Заказчиком выступило ГКУ «Ленавтодор»»,

— говорится в сообщении.

Участок дороги отремонтировали в рамках нацпроекта «Безопасные и качественный автомобильные дороги».

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в сентябре прояснится судьба канатной дороги между Кудрово и Петербургом. Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко заявил, что проект могу реализовать на основе государственно-частного партнерства.

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