В сентябре прояснится судьба канатной дороги между Кудрово и Петербургом

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко заявил, что проект могу реализовать на основе государственно-частного партнерства.

Вопрос о воплощении в жизнь проекта канатной дороги, соединяющей Кудрово со станцией метро «Дыбенко», решится в конце сентября 2019 года после завершения предпроектных работ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова Дрозденко.

Дрозденко заявил, что уже к концу сентября у властей Ленобласти будет понимание того, стоит ли реализовывать данный проект или нет. Он также уточнил, что проект намерены реализовывать с помощью партнерства компании «Росинжиниринг», которая имеет опыт строительства канатных дорог. По словам губернатора, правительство РФ также готово соучаствовать в этом проекте.

Глава региона сказал, что стоимость проезда по канатной дороге не будет отличаться от стоимости проезда на наземном транспорте. Кроме того, Дрозденко добавил, что канатная дорога останется востребованной после открытия в Кудрово станции метро (ожидается в 2025 году).

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в соцсетях высмеяли идею канатной дороги в Кудрово.