Семак прокомментировал победу “Зенита” в Москве

Семак заявил, что может выделить каждого из своих подопечных в прошедшем матче. Фото: "Зенит"

Семак заявил, что может выделить каждого из своих подопечных в прошедшем матче. Фото: "Зенит"

Футболисты обеих команд находились не в лучшей форме, и игра получилось нервной и тяжелой, считает тренер.

Семак прокомментировал победу “Зенита” над “Спартаком”. Бывший футболист впервые побеждает московскую команды в качестве главного тренера петербургского клуба.

Тренер “Зенита” заявил, что игра получилась тяжелой, нервной и оборонительной — и не настолько зрелищной, насколько хотелось бы болельщикам. “Зенит” обыграл “Спартак” со счетом 0:1 в Москве 1 сентября.

Семак заявил, что может выделить каждого из своих подопечных в прошедшем матче и подчеркнул, что “Зенит” переживает непростое время — Дриусси и Малком оказались травмированы. Он подчеркнул, что “Спартак” тоже имеет ряд игроков, которые только набирают форму, но считает, что московская команда не выглядела функционально хуже “Зенита”. Тренер считает, что пока сезон складывается неплохо для петербургского клуба.

Ранее GazetaSPb сообщила, что “Зенит” впервые победил “Спартак” на “Открытие арене”