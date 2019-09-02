Звезд «Игры престолов» Эмилию Кларк и Роуз Лесли ограбили обезьяны в Индии

Звезд &#171;Игры престолов&#187; Эмилию Кларк и Роуз Лесли ограбили обезьяны в Индии
Кларк опубликовала фотографии с путешествия в своем Instagram. Фото: скриншот Instagram

Актриса, сыгравшая Дейнерис Таргариен, рассказала о двух отличных книжках, которые прочла в отпуске.

Две звезды сериала “Игра Престолов” вместе съездили в Индию. Роуз Лесли и Эмилия Кларк были ограблены стаей обезьян.

Кларк опубликовала фотографии с путешествия в своем Instagram. Она не стала вдаваться в детали истории с обезьянами, заявив лишь, что они обе не стали особенно сопротивляться. На одном из снимков можно увидеть обезьян, которые воруют фрукты со стала в отеле. Актриса заявила, что прочла две отличные книги (Overstory Ричарда Пауэрса и Saltwater Джессики Эндрюс), занималась йогой, нюхала специи и занималась самопознанием. Кларк отметила, что ее запись может выглядеть “corny”, то есть банальной или даже пошлой, но заявила, что это правда.

Роуз Лесли, которая уже год как замужем за Китом Харингтоном “Джоном Сноу”, просто разметила запись Кларк в своем собственном Instagram.

Ранее GazetaSPb сообщила, что Кит Харингтон сыграет супергероя “Марвел”.

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Звезд «Игры престолов» Эмилию Кларк и Роуз Лесли ограбили ...
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