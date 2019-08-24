Кит Харингтон из «Игры престолов» сыграет супергероя Marvel

Харингтон может сыграть одну из главных ролей в фильме супергеройской вселенной. Фото: кадр из сериала "Игра престолов".

Харингтон может сыграть одну из главных ролей в фильме супергеройской вселенной. Фото: кадр из сериала "Игра престолов".

Британский актер Кита Харингтон, известный ролью Джона Сноу в сериале «Игра престолов», может стать новым супергероем киновселенной Marvel.

О том, что Харингтон может присоединиться к одной из франшиз Marvel, сообщает Deadline. По данным источника, есть вероятность того, что звезду «Игры престолов» пригласили в один из необъявленных проектов киностудии. Отмечается, что актер может сыграть одну из главных ролей в фильме супергеройской вселенной.

Сам Харингтон пока не дал комментариев по поводу возможного появления в новом фильме киностудии.

Подробности могут выясниться после выставки D23 Expo, на которой Marvel, Disney и другие студии представят новые проекты. Выставка уже проходит в американском Анахайме, штат Калифорния.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Marvel рассказали, что будет после “Мстителей”.