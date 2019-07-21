В Marvel рассказали, что будет после “Мстителей”

Четвертый “Тор”, перезапуск “Блейда” и сольный фильм Черной вдовы уже в работе.

Кинокомпания Marvel Studios рассказала о планах на начало “четвертой фазы” своей киновселенной. Ближайшая премьера от студии намечена на 1 мая 2020 года — выйдет картина посвященная Черной вдове, где Скарлетт Йохассон сыграет главную роль.

После этого Marvel выпустит «Вечных» с Анжелиной Джоли, премьера состоится 6 ноября 2020 года. Уже в 2021 фанатов ждет кунг-фу боевик про мастера Шанг Чи (премьера 12 февраля), сиквел “Доктора Стрэнджа” (7 мая 2021), четвертый “Тор”, которого снова поставит Тайка Вайтити, и перезапуск “Блейда”, где роль борца с нечистью перейдет от Уэсли Снайпса к Махершала Али.

Предпоследний фильм киностудии из вышедших на экраны “Мстители: Финал”, вероятно, станет самым прибыльным фильмом в истории — ему нужно побить рекорд “Аватара”. “Мстители” собрали 2,7892 млрд в мировом прокате, а “Аватар” — 2,7897 млрд, то есть супергероям нужно взять еще $500 тысяч.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Мэтью МакКонахи станет новым суперзлодеем Marvel.