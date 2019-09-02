В Москве задержали водителя Porsche Cayenne, который сбил ребенка и уехал

Сотрудники правоохранительных органов Москвы задержали подозреваемого в ДТП водителя автомобиля Porsche Cayenne, который сбил ребенка.

Инцидент случился на Коломенской улице. Водитель совершил наезд на катавшихся на самокатах детей. В результате чего сбил ребенка и скрылся. Прибывшая на место происшествия машина скорой помощи госпитализировала пострадавшего.

Согласно данным столичного управления ГИБДД, подозреваемый доставлен в отдел полиции. В настоящее время выясняются детали произошедшего.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что стая бездомных собак покусала 11-летнюю школьницу. Девочка каталась на роликах, когда на нее набросились животные. Отбить собаку помогли прохожие, после девочку госпитализировали.