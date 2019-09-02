В Москве задержали водителя Porsche Cayenne, который сбил ребенка и уехал

В Москве задержали водителя Porsche Cayenne, который сбил ребенка и уехал
Задержанный доставлен в отдел полиции. Фото: pixabay.com

Сотрудники правоохранительных органов Москвы задержали подозреваемого в ДТП водителя автомобиля Porsche Cayenne, который сбил ребенка.

Инцидент случился на Коломенской улице. Водитель совершил наезд на катавшихся на самокатах детей. В результате чего сбил ребенка и скрылся. Прибывшая на место происшествия машина скорой помощи госпитализировала пострадавшего.

Согласно данным столичного управления ГИБДД, подозреваемый доставлен в отдел полиции. В настоящее время выясняются детали произошедшего.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что стая бездомных собак покусала 11-летнюю школьницу. Девочка каталась на роликах, когда на нее набросились животные. Отбить собаку помогли прохожие, после девочку госпитализировали.

авария москва порше
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Рабочая неделя в Петербурге начнется с теплых +26
В центре Петербурга 30 водителей остановили за тонировку стекол
Банк требует от экс-владельца ГК «Город» Ванчугова 5 миллиардов
Петербуржец продает за 250 тысяч камень, исполняющий желания
В Якутске ввели режим ЧС из-за уровня воды в реке Лена
В Москве задержали водителя Porsche Cayenne, который сбил ребенка и уехал
Стая бродячих собак набросилась на 11-летнюю петербурженку
В Мордовии школьница погибла от контакта со смартфоном