Стая бродячих собак набросилась на 11-летнюю петербурженку

Стая бродячих собак набросилась на 11-летнюю петербурженку
Пострадавшей начали делать прививки от бешенства. Фото: pixabay.com

В Василеостровском районе Северной столицы бездомные собаки покусали школьницу, катающуюся на роликах. Отбить девочку у бродячих животных удалось прохожим.

Все произошло 31 августа на пересечении Среднего проспекта Васильевского острова и 19-й. Со слов матери девочки, она стояла с детьми на остановке, когда стая собак лежала на траве. Девочка отъехала от родных на 10 метров, одна из собак кинулась на нее со спины, повалила на землю и покусала.

Как пишет «Фонтанка», скорая помощь прибыла на место происшествия через 5 минут. У ребенка диагностировали укушенную рану левой ягодичной области, а также открытую рану нижней части спины и таза.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что школьница погибла от взятого в руки мобильного телефона. Смартфон находился на зарядке, когда юная жительница Мордовии до него дотронулась.

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Стая бродячих собак набросилась на 11-летнюю петербурженку
В Мордовии школьница погибла от контакта со смартфоном
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