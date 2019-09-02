В Мордовии школьница погибла от контакта со смартфоном

В Мордовии школьница погибла от контакта со смартфоном
Детали произошедшего устанавливаются. Фото: pixabay.com

В Мордовии школьница погибла от контакта с мобильным телефоном, который был поставлен на зарядку. Девочку ударило током.

Трагедия произошла в селе Большие Березняки. Десятилетнего ребенка обнаружила ее мать, которая сразу вызвала скорую помощь. Однако в больнице девочку спасти не удалось.

Согласно информации следственного управления СК России по республике, в настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что в поселке Стеклянный пожарные тушили два здания. Возгорание произошло сегодня утром, 2 сентября. На ликвидацию огня потребовался почти час. Информация о пострадавших и причины возгорания неизвестны.

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В Мордовии школьница погибла от контакта со смартфоном