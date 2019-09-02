Во Всеволожском районе пожарные почти час тушили два горящих здания

Во Всеволожском районе Ленобласти пожарные тушили два здания. Возгорание произошло в поселке Стеклянный сегодня, 2 сентября.

Сообщение о пожаре в дежурную часть поступило в 4:10. На место происшествия прибыли восемь сотрудников и две единицы техники. Общая площадь пожара в двух зданиях составила 297 кв. метров.

Согласно информации ГУ МЧС РФ по Ленобласти, на ликвидацию огня пожарным потребовалась чуть больше часа. В 5:17 огонь был полностью потушен.

Информации о пострадавших не поступало. Причины возгорания уточняются.

Ранее в GazetaSPb сообщали о возмутившем жителей Парнаса инциденте. Молодые люди с 23 этажа кидались сырой картошкой в прохожих. О случившемся жители рассказали в одной из групп соцсети «ВКонтакте».