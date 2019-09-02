Неизвестные на Парнасе кидались в прохожих сырой картошкой с 23 этажа

Инцидент мог закончиться как минимум сотрясением мозга. Фото: vk.com/sdnovosti

Инцидент мог закончиться как минимум сотрясением мозга. Фото: vk.com/sdnovosti

Из жилого дома в Красносельском районе Санкт-Петербурга летела картошка. Возмутивший местных жителей инцидент случился сегодня ночью, 2 сентября, на Заречной, 41.

Со слов очевидцев, молодые люди с 23 этажа кидались сырой картошкой в граждан, выгуливающих своих питомцев на специально отведенной площадке.

Автор записи в соцсети «ВКонтакте» отметил, что прилетевшая в голову человека тяжелая картошка, могла бы обернуться плачевными последствиями. Также предупредил быть внимательнее, гуляя во дворе.

О случившемся рассказали в группе «Парнас Сити, Форум». В комментариях пользователи отметили, что подобные случаи в этом районе не редкость.

Ранее в GazetaSPb сообщали о ночном ДТП на Дворцовой набережной. Участниками аварии стали иномарка и автомобиль каршеринга. По предварительным данным, в результате произошедшего никто не пострадал.