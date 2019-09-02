Инормака въехала в каршеринг и сбила знак на Дворцовой набережной

В аварии никто не пострадал. Фото: vk.com/spb_today

В аварии никто не пострадал. Фото: vk.com/spb_today

Сегодня, 2 сентября, произошло ДТП на Дворцовой набережной, участником которого стал каршеринг.

Авария случилась на набережной в сторону Дворцового моста около часа ночи. Со слов очевидцев, второй участник влетел в столб, выехал «на встречку» и врезался в автомобиль каршеринга.

«Заняли две полосы», — пишет автор записи в соцсети «ВКонтакте».

О случившемся сообщили в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Согласно предварительной информации, в результате аварии никто не пострадал. На месте работают сотрудники правоохранительных органов.

Ранее в GazetaSPb сообщали о дорожно транспортном происшествии с автомобилем «Яндекс.Такси». Неизвестным образом машина оказалась на крыше. О случившемся написали очевидцы.